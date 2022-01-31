Ижевск, 31 января, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В Удмуртии резко выросла нагрузка на учреждения амбулаторно-поликлинического звена. Ситуацию прокомментировали в минздраве республики.

Mzso.ru В поликлинике. Екатеринбург

По словам главного врача городской больницы №6 Надежды Ворониной, под наблюдением в амбулаторном режиме находятся около 16 тыс. жителей Удмуртии с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. На больничном листе находятся 453 врача и 723 средних медицинских работников первичного звена — 1176 медиков.

«Только за сегодняшнее утро за медицинской помощью в поликлинику ГКБ № 6 на первичный и вторичный прием обратились порядка 500 человек, это в несколько раз больше, чем обычно. С утра на приёме работали пять участковых терапевтов, но из-за большого числа пациентов на приём в поликлинику были переведены узкие специалисты», — пояснила Воронина.

С признаками ОРВИ пациентов принимают 10 врачей, включая двух заместителей главврача. В больнице сформировано 13 бригад скорой помощи.

В связи с возникающими очередями переформатируется работа амбулаторно-поликлинического звена — временно на работу выходят врачи стационарного звена и узкие специалисты из республиканских лечебных учреждений. В поликлиниках работают 251 клинический ординатор и 338 студентов Республиканского медицинского колледжа.

Минздрав республики на фоне сложной эпидситуации призывает пациентов проявить терпение и уважение к труду медицинских работников.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 января после перенесенного заражения коронавирусом выписался 431 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 76 649 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 89 628 случаев заражения коронавирусом, из них 1221 — за минувшие сутки

В течение суток в ковид-центры госпитализировано 109 человек.

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