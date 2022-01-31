31 января 2022 | Время чтения 7 мин

Сегодня главным союзником Республики Сербской в регионе является не президент Сербии Александр Вучич, а президент Хорватии Зоран Миланович. О причинах этого политического абсурда — в материале постоянного автора ИА REGNUM.

Младжан Джорджевич, , 21:04 — REGNUM Власти сербского энтитета в Боснии и Герцеговине — Республики Сербской, в прошлом году приняли решение приостановить участие в работе совместных органов власти БиГ, заблокировав таким образом большинство институтов этого государства. Это был ответ на давление, которому сербская автономия подвергается годами: у нее незаконно отнимали полномочия, а в федеративном государстве, вопреки положениям Дейтонского мирного соглашения, проводили ползучую централизацию.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Дейтонское соглашение, подписанное в 1995 году, положило конец кровавой войне в БиГ. Документом предусмотрено внутреннее разделение полномочий между двумя энтитетами и тремя государствообразующими народами. Соглашение не было блестящим, но оно открыло возможность для окончания конфликта и строительства хоть каких-то государственных институтов.

Однако бошнякские политики быстро поняли, что Запад по сути не заинтересован в реализации соглашения: централизованная и единая Босния послужила бы доказательством правильности их внешнеполитических взглядов и одним из редких результатов, который агрессивная западная (в основном американская, но и европейская тоже) внешняя политика 1990-х годов могла бы представить как свое достижение хотя бы собственным гражданам. Бошняки решили злоупотребить этим обстоятельством — они начали обходить дух и букву Дейтонского соглашения.

Кроме постоянного переноса многих полномочий с уровня руководства Республики Сербской на уровень центральный власти, в БиГ постоянно нарушаются и права хорватского народа. Эта тенденция достигла кульминации во время предыдущих выборов, когда голоса бошняков использовали для того, чтобы место хорватского члена президиума БиГ занял «правильный» для Сараево представитель.

Парламентская ассамблея и Совет министров Боснии и Герцеговины. Сараево Jennifer Boyer

В прошлом году давление приняло уже открытую форму: верховный представитель международного сообщества в БиГ (фактически колониальный управитель, который уполномочен принимать и отменять законы, назначать и отправлять в отставку должностных лиц во всей стране без какого бы то ни было контроля) Валентин Инцко принял спорный Закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице», который содержит положения, направленные исключительно против сербов. Это было последнее решение, которое Инцко принял в этой должности, и очевидно, что этот шаг являлся хорошо продуманным. Позже был назначен новый верховный представитель — немецкий политик Кристиан Шмидт, которого на это место продвинули посольства западных стран в БиГ. Первый раз верховный представитель был выбран без согласия СБ ООН. Из-за нарушения процедуры Шмидта до сих пор не признают верховным представителем как Республика Сербская, так и Российская Федерация. В конце концов Сараево стало бряцать оружием, открыто угрожая военной интервенцией против Республики Сербской.

Республика Сербская ответила единственным возможным способом: она приостановила участие в совместных органах власти и стала рассматривать возможность мирного выхода из состава единого государства, в котором сербы и так находятся вопреки своей воле. Действуя исходя из своего одностороннего взгляда на Балканы и следуя своей повестке дня, распланированной еще в 1990-е годы, США ответили санкциями. Этот шаг — открытая поддержка одной из сторон конфликта (бошнякской), свидетельствующая о том, что Вашингтон не собирается разбираться в проблеме и помогать ее разрешению политическими средствами.

В решении о санкциях член президиума БиГ от сербов, их политический лидер Милорад Додик обозначен как угроза стабильности и территориальной целостности БиГ, несмотря на то, что сербы требуют лишь неукоснительного соблюдения первоначального Дейтонского соглашения. Ситуация становится еще более абсурдной, когда мы вспоминаем, что речь идет о соглашении, подписанном на американской территории при посредничестве (и давлении) США.

А что всё это время делает официальный Белград во главе с великим патриотом сербского народа Александром Вучичем? Помогает ли он Республике Сербской, лоббирует ли он на международной сцене интересы боснийских сербов, ведет ли переговоры с Сараево, делает ли хоть что-то для того, чтобы давление на Баня-Луку уменьшилось?

Александр Вучич Predsednik.rs

Нет, он не делает ничего из вышеперечисленного.

Александр Вучич недавно публично посоветовал (читай: пригрозил) Милораду Додику вернуть сербских представителей в совместные органы власти Боснии и Герцеговины и таким образом принять свою политическую участь.

Людям, которые не знают, как функционирует режим Вучича изнутри, этот призыв президента Сербии может показаться странным. Но Вучич интересуется только тем, как удержаться у власти. Это важно для того, чтобы клептократический режим, который к нынешнему дню извлек из Сербии миллиарды, смог бы функционировать и впредь. Додика тоже интересует власть в Республике Сербской, но, кроме этого, он заинтересован и в том, чтобы Республика Сербская выжила. Вучича же интересует только власть.

Чтобы понять это, нужно знать, каким образом Александр Вучич пришел к власти в Сербии в 2012 году. Предыдущий режим не захотел продолжать уступать Западу в ситуации вокруг Косово и Метохии, и после этого он быстро лишился иностранной поддержки. Под рукой оказался новый подопечный: молодой националист Вучич, который обещал США и ЕС выполнить все их требования. Он получил поддержку и деньги и победил на выборах. Вучич все выполнил. Уже через несколько месяцев он подписал Брюссельское соглашение, благодаря которому были упразднены все органы власти Республики Сербии на территории Косово и Метохии. Вучич фактически открыл путь к независимости Косово.

Теперь он делает то же самое с Боснией и Герцеговиной. Недовольство в Сербии растет, в декабре начались массовые протесты, и Вучич оправданно боится, что потеряет власть. Поэтому ему нужно укрепить западную поддержку и получить гарантии того, что Вашингтон, Берлин и Брюссель (особенно новые власти США и Германии) и впредь будут закрывать глаза на его действия, не соответствующие принципам демократии и правового государства, и что они не будут поддерживать противников его режима. Поэтому он сделает то, что ранее уже сделал с Косово — предаст сербские национальные интересы.

Александр Вучич в Белом доме подписывает Соглашение об экономическом сотрудничестве с Косово Official White House

Вучич будет прислуживать интересам Запада — на этот раз в БиГ. Подобное делал и Слободан Милошевич в 1994 году, когда СР Югославия ввела санкции против Республики Сербской в самый тяжёлый момент гражданской войны. Милошевич также делал это для того, чтобы обеспечить себе поддержку Запада.

Сигналы были четкими: когда в прошлом году Кристиан Шмидт был назначен на должность верховного представителя, против чего выступили боснийские сербы, Вучич поддержал назначение немецкого дипломата. Он принял Шмидта в Белграде, а потом и подписал европейскую резолюцию, призывающую стороны в БиГ сотрудничать с ним. Вучич отказался поддержать в ООН требования России по поводу назначения Шмидта. До этого он ни одним словом не высказался против спорного закона Инцко, не выразил протест против введения санкций в отношении Республики Сербской, не выступил в защиту сербской автономии в БиГ ни одним из доступных способов. Его молчание недвусмысленно говорит о том, что речь идет о марионетке, которая торгует сербскими национальными интересами.

В БиГ сформирован «тройственный пакт», который имеет своей задачей покончить с Республикой Сербской. В нём состоят: Кристиан Шмидт, Александр Вучич и еще один партнер сербского лидера — высокопоставленный функционер Госдепа США Габриэль Эскобар. Они должны медленно задушить Республику Сербскую в интересах бошняков, которые довольно потирают руки.

Звучит парадоксально, но главный союзник Республики Сербской в регионе сегодня не президент Сербии Александр Вучич, а президент Хорватии Зоран Миланович. Он давно понял, что централизация Боснии и Герцеговины, которая обеспечила бы доминирование бошняков, поставит и хорватов, и сербов в неравноправное положение, а также то, что проблему БиГ нельзя решить без полноценного участия сербов.

Зоран Миланович Damir Sencar

На мировой арене главным союзником Республики Сербской являются Россия и президент Владимир Путин. Российский лидер четко дал понять, что он думает о маневрах Вучича вокруг БиГ, когда ноябре принял сербского коллегу в Сочи, а всего неделю спустя внезапно принял в Москве и Милорада Додика.

Путин понял игру Вучича и намерения «тройственного пакта» Шмидт — Эскобар — Вучич.

Додик и сербы в Республике Сербской тоже поняли игру Вучича.

Осталось еще большинству избирателей в Сербии понять игру своего лидера и остановить то, что уже произошло в Косово: предательство и торговлю национальными интересами во имя достижения личных политических и корыстных целей.