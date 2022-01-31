Чебоксары, , 14:52 — REGNUM Недавнее заявление главы Счетной палаты России Алексея Кудрина по поводу создания Поволжской агломерации с центром в Татарии вызвало общественный резонанс. Председатель Государственного совета Чувашской Республики, глава ассамблеи народов Чувашии Леонид Черкесов заявил ИА REGNUM, что регион сегодня является самостоятельным субъектом России со своими амбициозными планами развития и «речи об объединении, слиянии с каким-либо другим регионом и быть не может».

Флаг Чувашии

«Чувашия представляет собой многонациональную республику с максимальной в Поволжье долей титульной нации. У нас более 67% жителей — представители коренного народа, чуваши. Которые, кстати, по численности занимают пятое место в России», — напомнил Леонид Черкесов.

«Речи об объединении, слиянии с каким-либо другим регионом и быть не может», — подчеркнул председатель Госсовета республики.

Спикер регионального парламента отметил также, что на территории республики успешно развивается Чебоксарская агломерация, в состав которой входят города Чебоксары и Новочебоксарск, Чебоксарский, Мариинско-Посадский, Моргаушский и Цивильский районы.

«В конце прошлого года эту тему обсудили на публичных слушаниях в Госсовете Чувашии с участием крупных российских специалистов в области градостроительства. По мнению экспертов, Чебоксарская агломерация имеет огромные перспективы как научно-образовательного, инновационного и финансового центра региона. В ближайшие годы мы сосредоточим свои усилия на развитии этого перспективного направления», — заявил спикера парламента Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, недавнее заявление главы Счетной палаты РоссииАлексея Кудринапо поводу создания Поволжской агломерации с центром в Татарии серьезно напрягло руководство соседних регионов.

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