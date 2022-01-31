Варшава, 31 января, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Польские власти приняли решение о передаче Украине оборонительных вооружений. Об этом глава Бюро национальной безопасности Павел Солох заявил 31 января на брифинге.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Анджей Дуда

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Он напомнил, что недавно президент Польши Анджей Дуда провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Висле. Также польский лидер провёл переговоры с президентом США Джо Байденом и рядом лидеров стран НАТО.

«В тесном контакте с президентом было принято решение о передаче оборонительных боеприпасов украинской стороне», — сказал Солох.

Он отметил, что речь идет о десятках тысяч боеприпасов, но подробностей не привёл. Дуда каждый день разговаривает с Зеленским по телефону, добавил он.

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