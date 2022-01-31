Стокгольм, , 14:52 — REGNUM Места для встреч представителей ЛГБТ-сообщества распределены по Швеции неравномерно, а в сельской местности их вообще нет. К такому выводу пришли в Агентстве по делам молодежи и гражданского общества, о чем 31 января сообщил телеканал SVT.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Речь идет о группе людей, которые очень нуждаются в друзьях, с которыми можно поговорить о вопросах и мыслях, которые возникают у ЛГБТ-молодежи», — заявила в интервью SVT генеральный директор ведомства Лена Нюберг.

Согласно отчету Агентства по делам молодежи и гражданского общества за 2021 год, только в 43 из 290 муниципалитетов Швеции работали ЛГБТ-клубы. Ни один из них не был расположен в сельской местности.

«Мы знаем, что у данной группы наблюдается слишком много психических заболеваний. Что необходимо, так это дать понять взрослым, принимающим решения, что фактически эта группа молодых людей живет в изоляции», — отметила Нюберг.