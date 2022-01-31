Санкт-Петербург, 31 января, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга смогут принять участие в конкурсе в соцсети TikTok, сняв видеопоздравление с китайским Новым годом на фоне красной подсветки Дворцового моста. О мероприятиях фестиваля, приуроченного к восточному празднику, сообщили журналистам 31 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничная подсветка Дворцового моста в честь наступления китайского Нового года

В Петербурге в эти дни пройдёт восьмой фестиваль «Китайский Новый год — Веселый праздник весны». Включение красной подсветки Дворцового моста в 2015 году положило начало первому фестивалю. В этом году мост станет локацией для творческого конкурса в социальной сети TikTok. Любой желающий может снять поздравительный ролик на его фоне. Лучшие из роликов, по мнению жюри, получат специальные призы от генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге. Отметим, красную подсветку Дворцового моста включат сегодня, 31 января, в 17:10 мск.

В образовательных учреждениях Петербурга в рамках фестиваля пройдёт более 40 мероприятий. Так, в школе № 645 Пушкинского района проведут конкурс на лучшую маску тигра, символа этого года. В школе № 777 составлена целая программа мероприятий. Среди них творческие мастер-классы, проведение китайских народных игр и языковых занятий.

В основном в программе фестиваля, приуроченного к восточному Новому году, онлайн мероприятия — из-за эпидобстановки. Финалом фестиваля станет концерт, в котором примут участие артисты из Петербурга из Шанхая, он будет доступен для просмотра по всему миру.

«Мы благодарны нашим партнёрам из народного правительства Шанхая. В этом году праздничный фестиваль проходит при их поддержке и поддержке генерального консульства Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге. Центральным событием фестиваля станет деловой форум, который посвящен сотрудничеству двух наших городов», — сообщил в видеообращении губернатор Петербурга Александр Беглов.

Отметим, форум «Санкт-Петербург и Шанхай: перспективы сотрудничества» состоится 11 февраля 2022 года в онлайн-формате. Город продвигает туристический потенциал и укрепляет международные отношения.