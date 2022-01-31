Токио, 31 января, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Продажи улучшенной версии игры Fatal Frame: Maiden of Black Water преодолели отметку в 340 тыс. копий. Об этом 31 января пишет Gaming Bolt, ссылаясь на новый финансовый отчёт Koei Tecmo.

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В отчёте также упоминается, что продажи экшен-игры Dynasty Warriors 9 достигли отметки в 150 тыс. копий. На достижение такого результата проекту понадобилось около восьми дней.

Напомним, что Fatal Frame: Maiden of Black Water вышла 28 октября 2021 года. Она доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.