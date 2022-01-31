Ташкент, , 14:50 — REGNUM В Узбекистане в 2021 году коммерческими банками страны были выданы ипотечные кредиты 59,6 тысячам человек на сумму 9,8 триллионов сумов (рост на 7,7%, один доллар-10 800 сумов). Об этом ИА REGNUM сообщили в Центре экономических исследований и реформ (ЦЭИР) при администрации президента Узбекистана.

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«Из них на покупку жилья на вторичном рынке предусмотрено 2,4 триллионов сумов, на первичном рынке — 7,4 триллионов сумов. На 1 января 2022 года остаток ипотечных кредитов составил 35,8 триллионов сумов», — говорится в сообщении.

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