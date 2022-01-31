Стокгольм, 31 января, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В настоящее время «Центристы» полностью исключают возможность правительственного сотрудничества с «Левыми», партией, которая занимает крайнюю позицию на политическом спектре среди остальных парламентских партий Швеции. Однако лидер «Левых» Нуши Дадгостар считает, что сотрудничество двух партий не исключено в будущем. Об этом 31 января она рассказала в интервью газете Expressen.

Vansterpartiet.se Нуши Дадгостар

По словам Дадгостар, если «Социал-демократы», «Левые», «Зеленые» и «Центристы» получат большинство на парламентских выборах в риксдаг этой осенью, то ей бы хотелось, чтобы «Центристы» вошли в состав красно-зеленого правительства.

Электоральные перспективы свой партии Дадгостар оценивает настолько, что заявила, что ее «Левые» не будут частью правительственной поддержки, а сразу войдут в состав правительства.

Более того, Дадгостар обозначила, что ее партия проголосует против любого неугодного законопроекта, подготовленного правительством, частью которого «Левые» не являются.