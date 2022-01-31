Екатеринбург, 31 января, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Екатеринбурге вход в Ботанический сад снова станет платным. Стоимость посещения составит 150 рублей. Такая информация появилась на официальном сайте Ботанического сада. Ранее плату за вход в сад отменили после вмешательства прокуратуры.

Photoman Ботанический сад

Отметим, Ботанический сад в Екатеринбурге является особо охраняемой природной территорией федерального значения и входит в состав Совета ботанических садов России. Взимание платы за вход является вполне законным при условии согласования стоимости посещения с Министерством науки и высшего образования РФ. Однако ранее директор Ботанического сада издал приказ о платном входе без согласований. Тогда прокуратура приняла решение об отмене платы за вход.

Однако на официальный сайте Ботанического сада появилась информация о возвращении платы за посещение. За вход в сад с первого октября по 30 апреля придется заплатить 150 рублей. С 1 мая по 30 сентября — 200 рублей. Стоимость абонемента составит 1750 рублей.