* Талибы — запрещённая в России организация

Айбак, Афганистан, 31 января, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Самангане подчеркнул необходимость укрепления солидарности в Афганистане, заявив, что никто не имеет права не уважать шиитов.

Афганистан. Переговоры

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», Абдул Рахман Кундузи, губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Саманган, на встрече с шиитскими старейшинами провинции сказал, что взаимоотношения и сотрудничество между народом и правительством имеют важное значение, и люди должны поддерживать это единство.

«Афганистан является общим домом для всех жителей этой страны, — сказал он. — Для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) этническая принадлежность, раса и религия не имеют значения, мы все афганцы и все мы братья».

Подчеркнув необходимость солидарности и единства, Кундузи сказал: «Я призываю шиитов и шиитских старейшин провинции Саманган к укреплению солидарности».

Согласно AVA, губернатор подчеркнул, что старейшины племен, улемы и народ играют большую роль в поддержке и укреплении исламской системы, добавив: «Я призываю жителей провинции Саманган поддержать правительство и Исламский Эмират».

»Шииты являются частью афганского народа, и никто не имеет права не уважать или оскорблять их, и мы призываем шиитов поддержать исламскую систему», — добавил он.

Согласно сообщению, ряд шиитских старейшин провинции Саманган в ответ на слова губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили: «Единственный выход из существующих проблем — координация, солидарность и сотрудничество народа с правительством и правительства с народом. Шииты Самангана поддерживают Исламский Эмират».