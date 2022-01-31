Москва, 31 января, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Основным трендом в изменении энергобаланса Германии является постепенный отказ от угольной генерации, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

Government.ru Добыча газа

«При этом в последние несколько лет чётко видна тенденция, что выбывающие угольные мощности в первую очередь заменяются на ВИЭ, чтобы приблизиться к выполнению экологических целей страны, а доля газа достаточно стабильна.

Вероятно, тенденция с энергопереходом продолжится, несмотря на все проблемы с зеленой энергетикой, а чрезмерное увеличение доли российского газа невыгодно для Германии с политической точкой зрении.

Газпром, конечно, понимает данные тенденции и в своей стратегии не закладывает существенного роста экспорта газа в Европу. А основной точкой роста является продажа голубого топлива в Китай», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов заявил, что Германия будет планомерно снижать использование нефтепродуктов и отказываться от поставок нефти из России.

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