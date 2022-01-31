Ташкент, 31 января, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В Узбекистане в 2021 году было заключено 248,2 тыс. договоров с недвижимостью, что на 14,8% больше по сравнению с 2020 годом (216,2 тыс. единиц, рост — 11,7%). Об этом ИА REGNUM сообщили в Центре экономических исследований и реформ (ЦЭИР) при администрации президента Узбекистана.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«В разрезе регионов по сравнению с 2020 годом количество сделок на рынке недвижимости не значительно уменьшилось только в Ташкентской области (0,9%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что годовой прирост наблюдался в Наманганской (48,6%), Бухарской (41,1%), Андижанской (39,8%) и Ферганской (33,6%) областях.

«Следует отметить, что количество сделок на рынке недвижимости значительно увеличивается в декабре каждого года. В декабре 2020 года темп роста составил 20,9%, а в декабре 2019 года — 79,3%», — говорится в сообщении.