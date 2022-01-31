Лондон, , 14:46 — REGNUM Британский актёр Том Холланд готовится к переезду его возлюбленной, актрисы Зендеи, в Лондон (Великобритания). Об этом 31 января пишет Daily Mail.

Зендея и Том Холланд Скриншот с YouTube

Холланд начал ремонт в его новом доме. По данным СМИ, актёр уже потратил £2,5 млн (260 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году Том Холланд приобрёл особняк в Лондоне. Однако артист не стал переезжать в него и до сих пор живёт в доме со своими родителями.

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