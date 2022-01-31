Лондон, 31 января, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Британский актёр Том Холланд готовится к переезду его возлюбленной, актрисы Зендеи, в Лондон (Великобритания). Об этом 31 января пишет Daily Mail.

Скриншот с YouTube Зендея и Том Холланд

Холланд начал ремонт в его новом доме. По данным СМИ, актёр уже потратил £2,5 млн (260 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году Том Холланд приобрёл особняк в Лондоне. Однако артист не стал переезжать в него и до сих пор живёт в доме со своими родителями.