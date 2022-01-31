Ташкент, , 14:44 — REGNUM В Узбекистане в 2021 году увеличились продажи новых иномарок. В первом полугодии в стране реализовано 4,7 тысяч автомобилей, а во втором полугодии объем продаж достиг 8,9 тысяч (рост в 1,9 раза). Об этом ИА REGNUM сообщили в Центре экономических исследований и реформ (ЦЭИР) при администрации президента Узбекистана.

Автомобили Pixabay.com

«Больше всего автомобилей иностранного производства было продано в Ташкенте (58,4%). На втором месте по продажам иномарок оказались Ферганская (12,4%), Ташкентская (7%) и Самаркандская (4,7%) области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наименьшее количество сделок зафиксировано в Сурхандарьинской (0,5%) и Сырдарьинской (0,7%) областях.