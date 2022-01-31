Ташкент, , 14:42 — REGNUM Министерство юстиции Узбекистана предлагает внести изменения в законодательство для более тщательной и чёткой регламентации противодействия негативному воздействию шума. Об этом 31 января сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобильная дорога (сс) Angus MacRae

«Результаты проведённого министерством юстиции изучения национального законодательства и действующей практики свидетельствуют о наличии ряда проблем в сфере защиты граждан и общества от шума», — говорится в сообщении.

В этой связи, минюст Узбекистана разработал предложения по совершенствованию противодействия шуму и внёс их на рассмотрение в соответствующие структуры.

Кроме того, ведомство предлагает установить шумомеры на автомобильных дорогах и создать правовой механизм выплат компенсации за шумовое воздействие сверх установленного предела.