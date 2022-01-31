Москва, 31 января, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Потенциально 180 тыс. осужденных могут воспользоваться переводом на принудительные работы в качестве наказания вместо лишения свободы. Об этом 31 января заявила министр юстиции России Константин Чуйченко на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Government.ru Константин Чуйченко

«На сегодняшний день у нас отбывают наказание в исправительных учреждениях порядка 350 тыс. человек. При этом с 2017 года у нас заработал закон, который позволяет переводить людей с наказания в виде лишения свободы на так называемые принудительные работы, и в соответствии с действующим на сегодня законодательством таким правом могут воспользоваться порядка 180 тыс. осужденных», — заявил Чуйченко.

«Проблема состоит в том, что у нас нет просто соответствующих мест, в которых можно было бы обеспечивать отбытие этими людьми наказания. Понятно, что далеко не все из этих 180 тыс. достойны перевода с лишения свободы на принудительные работы, многие просто не встали на путь исправления. И здесь, в общем-то, соответствующие службы будут производить отбор», — указал он.