Вашингтон, , 14:40 — REGNUM Правоохранительные органы США еще в 2019 году интересовались связями сына президента США Джо Байдена Хантера, а также его двух бывших деловых партнеров с Китаем, сообщает 30 января New York Post.

Хантер Байден Ben Stanfield

Согласно федеральным документам, в повестке, направленной Министерством юстиции банку JP Morgan Chase, запрашивались записи о любых международных финансовых операциях за последние пять лет, к которым им отношение Хантер Байден, его дядя Джеймс Байден и бывшие его деловые партнеры Девон Арчер и Эрик Шверин.

Документ оказался в распоряжении антикоррупционной некоммерческой организации Marco Polo, основанной бывшим чиновником администрации Дональда Трампа Гарретом Зиглером. Он был выдан с целью изучить финансовые связи этих лиц с Банком Китая.

Постановление было выдано прокурором штата Делавэр Дэвидом Вайсом 15 мая 2019 года: в то время отец Хантера, Джо Байден, был кандидатом в президенты.