Москва, 31 января, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Свои соболезнования в связи с кончиной советского и российского сценариста, автора пьес и кинорежиссера, Народного артиста РФ Виктора Мережко выразил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом 31 января говорится в телеграмме, обнародованной на сайте правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Режиссер Виктор Мережко

«Ушёл из жизни Виктор Иванович Мережко — выдающийся режиссёр, талантливый сценарист и драматург, известный телеведущий. Это невосполнимая утрата для российской культуры, для родных, близких и всех нас», — говорится в послании Мишустина.

Также председатель правительства РФ отметил, что покойный много сделал для развития российского кинематографа и благодаря ему появились яркие киноленты, телесериалы, мультфильмы, а также были поставлены замечательные спектакли.

Кроме того, он указал, что Мережко был человеком «невероятной энергии» и, помимо своего творчества, осуществлял большую общественную работу в Союзе кинематографистов и Союзе писателей, а также являлся одним из основателей и первым президентом Российской академии кинематографических искусств «Ника», и организатором многих кинофестивалей.

«Виктора Ивановича Мережко больше нет с нами, но осталось его уникальное творчество. Осталась светлая память об этом неординарном человеке», — заключается в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что церемония прощание с народным артистом России, советским и российским сценаристом и режиссером Виктором Мережко состоится 3 февраля в Центральном доме кинематографистов.