Москва, , 14:39 — REGNUM Разработанные в России новые способы борьбы с беспилотными летательными аппаратами основаны на создании «сетей» и «осколочных» полей для уничтожения этих видов современных вооружений. Такие беспилотники представляют серьезную угрозу, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт по стартапам Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Беспилотники Marion Doss

«Беспилотные летательные аппараты (БПЛА, БЛА, «беспилотник» либо «дрон») это летательные аппараты с системой навигации, связью с оператором, без экипажа на борту, способные решать разведывательные задачи, наносить поражающие удары по наземным, морским и воздушным целям, управлять огнем и доставлять вооружение и грузы подразделениям.

Этот перечень возможностей БЛА говорит о том, что современные БЛА представляют собой достаточно серьезную угрозу для действующих военных подразделений и мирного населения. Боевые применения Арменией и Азербайджаном беспилотников в Нагорном Карабахе показали их возросшую эффективность.

Можно уверенно говорить о том, что стратегия и тактика боевых действий ближайшего будущего во многом будет определяться применением БЛА с искусственным интеллектом, ударным оснащением, способных провести разведку и нанести удары противнику на расстоянии в сотни и тысячи километров.

В этой связи борьба с этим видом высокотехнологического вооружения сегодня является актуальной задачей любой армии. Особого подхода к уничтожению БЛА требуют их малоразмерные экземпляры, которые летят на небольшой высоте. Их тяжело обнаружить и отследить траекторию полета.

Представляют интерес частотные пушки, позволяющие прервать связь между дроном и оператором, тем самым эффективно бороться с беспилотниками. Эффективность поражения БЛА противника снижается в случае массового применения «стаи» либо «кучи» дронов. Э

то весьма сложные цели, поскольку существует вероятность, в случае применения традиционных средств поражения, какие-то БЛА проникнут через зону уничтожения БЛА и нанесут удары по намеченным целям. В числе последних разработок российских ученых по борьбе со «стаями» дронов — разработка SkyWall 100.

Оно запускает в воздух сеть, которая может уничтожать БЛА на расстоянии до 100 метров. Устройство весит около 10 кг и предназначено для стрельбы с плеча. Для запуска специально разработанных сетей используется сжатый воздух.

Еще один способ — так называемое распыление «осколочного поля». На квадрокоптере устанавливается многоствольный разнонаправленный боевой модуль. При появлении «роя» дронов противника стволы боевого модуля одновременно дают залп и накрывают объекты осколочным полем, уничтожая целую группу БЛА.

Это позволяет создать заградительный заслон для военных либо гражданских объектов от массированной атаки БЛА. Разработка запатентована, а ее эффективность проверена на практике», — пояснил эксперт.

Как сообщили ИА REGNUM, специалисты Военного университета Минобороны изобрели новый способ борьбы с роем малоразмерных беспилотников. Его суть заключается в распылении с квадрокоптера поля осколков над охраняемым объектом.

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