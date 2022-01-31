Москва, 31 января, 2022, 14:38 — ИА Регнум. На ключевые проекты в сфере авиастроения правительство РФ направит дополнительно 1,8 млрд рублей, сообщил 31 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Самолёт Ил-114

«На эти цели правительство выделило порядка 1,8 млрд рублей в рамках государственных программ. Эти средства поступят Объединённой авиастроительной корпорации и Объединённой двигателестроительной корпорации», — сказал Мишустин.

По его словам, 1 млрд рублей предназначен для создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта, что «поможет развитию инженерного центра и ускорит подготовку сертификации нового воздушного судна и организации систем его послепродажного обслуживания».

Кроме того, свыше 600 млн рублей будет направлено на доработку регионального лайнера Ил-114, а также порядка 180 млн рублей — на разработку двигателя ТВ7−117 для этого самолёта.

Глава правительства заявил, что лучшей оценкой работы станут подписанные с перевозчиками контракты на поставку этих самолётов.