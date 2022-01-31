Варшава, 31 января, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко «балансирует на противоречиях Запада и России». Об этом заявил координатор спецслужб Польши Станислав Жарин в эфире Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Он рисует образ Западу как субъекту, который ответственный за напряженность в Европе и который якобы враждебен Белоруссии и России. Утверждает, якобы именно агрессивный настрой США приводит к напряженности между Западом и Минском», — сказал Жарин.

При этом, координатор польских спецслужб добавил, что Лукашенко при этом использует Россию в своем противостоянии с Западом.

«Он использует российскую армию, чтобы пугать нас. Мол, раз вы не хотите сотрудничать с нами, то мы разместим у ваших границ на своей территории российские вооружения», — добавил он.