Орск, Оренбургская область, 31 января, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В производство Оренбургского областного суда поступило уголовное дело в отношении жителя Орска, обвиняемого в убийстве с последующим расчленением трупа жертвы. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Publicdomainpictures.net Чемодан

По версии следствия, в октябре 2021 года орчанин убил свою знакомую. Чтобы замести следы преступления, горожанин расчленил тело женщины, поместил в чемодан и в вечернее время вынес к соседнему дому. Днем труп в чемодане обнаружили дети, игравшие во дворе.

Мужчину обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Уголовное дело передано на рассмотрение судье постоянного судебного присутствия Оренбургского областного суда в городе Орске.