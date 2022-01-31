Йемен, 31 января, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Самолёты ВВС Объединённых Арабских Эмиратов совершили рейд на территорию Йемена. Об этом 31 января сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на министерство обороны ОАЭ.

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В сообщении говорится, что в результате операции была уничтожена площадка для запуска баллистических ракет в провинции Джауф.

По данным военного ведомства, именно с этой площадки были запущены ракеты, с помощью которых хуситы атаковали Дубай и Абу-Даби.

В результате действий ВВС ОАЭ, площадка и несколько ракетных установок были уничтожены.

В заявлении международной коалиции по восстановлению мира в Йемене подчёркивается, что ВВС Саудовской Аравии, ОАЭ и их союзников продолжают поиск и уничтожение всех причастных к ракетным обстрелам.