Москва, 31 января, 2022, 14:34 — ИА Регнум. По мнению сетевого издания КП.ru, «Гринпис» готовит в России «экологический майдан».

Иван Шилов, ИА REGNUM Гринпис

«Российское государство уже несколько лет борется против вмешательства иностранных держав во внутренние дела нашей страны. Именно с этим связано появление понятия «иностранный агент» (организация или частное лицо, финансируемое из-за рубежа) и запрет на работу некоторых фондов. Эксперты признают, что главной целью этих организаций была дестабилизация политической ситуации в России: задача минимум — организовать Майдан, а в идеале — посеять хаос и разрушить наше государство. Госдума, федеральное правительство и президент жестко, но на основании закона сильно укоротило руки всяким ФБК (признана экстремистской организацией, деятельность запрещена), фондам олигарха Ходорковского и Сороса (признаны нежелательными в России)», — указывается в публикации издания.

В связи с этим многие страны (в первую очередь из блока НАТО) перестают финансировать общественно-политические организации в России, либо закрывают их. Но не отказываются от своих целей. Просто теперь на службу себе они поставили организации, которые традиционно не приято подозревать в чем-то грязном: благотворительные фонды (главная цель которых очернить нашу медицину, выставить ее в неприглядном свете), образовательные фонды (нередко являются вербовщиками будущих «майданщиков») и даже экологические организации, — считает КП.ru.

«Экологи в последние годы стали ярким явлением в жизни России. Пользуясь тем, что во многих регионах неблагоприятная экологическая обстановка, они подбивают общественность на выступления против властей. Яркий пример — получивший федеральную известность Шиес.

Не обходят они стороной и благополучные регионы. В частности, Москву. Ведь волнения в столице — их главная цель. И тут используются все методы. Нет проблемы — надо ее создать. Как? Что называется, «следите за руками». В 2022 году в столице запланировано благоустройство Покровское-Стрешнево и Битцевского парков. Еще не видя проектов, не понимая, что именно будет сделано, экологи из Гринписа начали раскручивать будущую «экологическую катастрофу»…

«Нет варварскому «благоустройству» лесопарков Москвы», — с таким лозунгом Гринпис разместил обращение к москвичам. «Комплексное благоустройство» будет означать, что многие лесные дорожки закатают в асфальт, луговое разнотравье будет заменяться обычными газонами, появятся строительные объекты, и, как показывает уже имеющийся опыт, рубка может оказаться варварской или непрофессиональной», — запугивали экологи. Не удивительно, что спустя всего несколько дней письмо с 10 тысячами подписей против благоустройства особо охраняемых природных территорий направили мэру столицы Сергею Собянину.

Фактически, серьезно искажая реальный проект, манипулируя фактами экологи часто призывают москвичей к серьезным протестам. Для этого еще до объявления планов по благоустройству в соцсетях было создано множество однотипных групп, которые наполнялись эмоциональными постами (чаще всего это были боты) о том, как планируют разрушить экосистему Москвы и призывами выходить на публичные акции», — подчеркивается в публикации КП.ru.

«То, что застрельщиками «экологического скандала» не редко выступает именно Гринпис, ничего удивительного. Эта организация давно подмочила свою репутация. Неоднократно подозревалась как в разборках между крупным бизнесом, так и в давлении на страны с которыми конфликтует Америка».

«Можно припомнить множество случаев, когда Greenpeaceовцы обходили своим вниманием совершенно вопиющие экологические нарушения, — вспоминало РИА Новости, — Они рассуждают об угрозах в Арктике, но при этом молчат о побочных эффектах «сланцевой революции» в США, активно протестуют против АЭС в Европе, но не имеют ничего против использования атомных реакторов устаревшего типа в Америке».

«Greenpeace, на самом деле, уже давно воспринимают в мире как коммерческую структуру. Оснований для подозрений немало, — отмечал в интервью РИА Новости Константин Симонов, возглавляющий Фонд энергетической безопасности. — Напомню, что организация была создана бизнесменом, а не экологом-романтиком. Они готовы атаковать проекты конкурентов, и их не раз в этом обвиняли. Одну компанию они преследуют по всему миру, а другую компанию не трогают. Greenpeace извлекает серьёзные дивиденды, паразитируя на экологической тематике. Почему? Потому что экология для западного мира — тема очень чувствительная. Как дискредитировать своего конкурента? Просто обвинить его в том, что он разрушает экологическую среду».

«Чтобы быть независимым Greenpeace не принимает деньги от компаний, правительств и политических партий. Мы относимся к этому вопросу очень серьезно, все поступившие средства тщательно проверяются, и деньги, поступившие с корпоративного или государственного счета, возвращаются. Мы принимаем только персональные пожертвования наших сторонников, а также пожертвования частных фондов, — отмечается на сайте Гринпис в России. — Бюджет российского отделения Гринпис формируется из добровольных пожертвований российских сторонников, а также сторонников из Финляндии, Дании, Голландии, Германии и других стран. Остальная часть бюджета — пожертвование международного фонда Greenpeace International, который складывается из пожертвований сторонников Greenpeace в других странах».

Однако простое изучение отчетности Грипнис показывает, что только в 2020 году 70% финансирования российского фонда пришло из-за рубежа, от других международных фондов Гринпис.

Но с экологическим фондом в последние десятилетия традиционно связывают такие компании, как Turner Foundation, Rockefeller Brothers Fund, John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, V. Kann Rasmussen Foundation, David & Lucile Packard Foundation.

Одним из основных спонсоров «Гринпис» в США выступает фонд МакАртуров, возглавляемый экс-начальником бюро разведки и исследований Госдепа (летом 2015 года в соответствии с законом о «нежелательных организациях», Фонд МакАртуров вошёл в «патриотический стоп-лист», который был разработан в Совете Федерации для подачи в Генпрокуратуру России, после чего организация приняла решение прекратить работу в нашей стране). Таким образом, по мнению издания, складывается впечатление, что макартуры и рокфеллеры — лишь посредники. «Прокладки» для накачивания деньгами определенных структур. А на самом деле за благотворительными фондами с громкими названиями скрывается главный выгодоприобретатель — правительство США.

«Сегодня ситуация в мире такова, что США использует все методы, чтобы навредить России. Экологический майдан? Почему бы и нет, раз не получилось политического», — подытоживает свое расследование КП.ru.