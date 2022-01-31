Мурино, Ленинградская область, , 14:42 — REGNUM В Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении иностранной няни, в петербургской квартире которой умерла двухлетняя девочка. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Уголовное дело Ktr.su

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мать ребенка — гражданка Таджикистана — забрала тело своей мертвой двухлетней дочери из квартиры 34-летней няни — гражданки Киргизии ‑ и привезла его домой в Мурино (Ленобласть), откуда позвонила в правоохранительные органы. По данному факту органами СКР возбуждено уголовное дело по п.п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Как выяснилось, няня находилась на территории России нелегально. С ноября 2021 года она, вместе со своими двумя несовершеннолетними детьми, проживала с чужим двухлетним ребенком в квартире на проспекте Науки в Петербурге, получая от родителей малышки плату.

«Со слов подозреваемой, примерно 27 января 2022 года ребенок стал проявлять признаки ухудшения самочувствия, однако за медицинской помощью она не обратилась. Утром 30 января она обнаружила девочку в постели без признаков жизни. После этого сообщила о произошедшем матери ребенка, которая приехала к ней домой и забрала тело с собой по месту жительства в город Мурино Всеволожского района Ленинградской области», — пояснили в ведомстве.

Таким образом, установлено, что подозреваемая, осуществляя уход и присмотр за малолетним ребенком, не проявила должного внимания к возникшим симптомам заболевания, не обеспечила необходимого лечения, в том числе не обратилась за медицинской помощью, в результате чего наступила смерть ребенка.

«В настоящее время женщина задержана в соответствии со ст. 91 УПК РФ. Подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

По инициативе следственного органа проведено совещание с оперативными сотрудниками УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области, по результатам которого даны поручения о производстве комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

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