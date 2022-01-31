Москва, , 14:31 — REGNUM Появился новый способ борьбы с «роем» беспилотников с помощью распыления осколочного поля. Его изобрели специалисты Военного университета Минобороны России, передают РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованного на сайте Роспатента.

Беспилотники Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Суть способ борьбы с «роем» беспилотников заключается в распылении с квадрокоптера поля осколков над охраняемым объектом. В основе системы — миниатюрный летательный аппарат, оснащенный блоком управления, многоствольным боевым модулем и четырьмя телескопическими направляющими

Направляющие обращены горизонтально в стороны и соединены между собой сетью. Последняя «распыляет» боеприпас на разлетающиеся в разные стороны мелкие осколки.

Созданное осколочное поле уничтожает дроны противника. Благодаря своей малозаметности рой оказывает большое влияние на ход боевых действий, ведя разведку и нанося удары с воздуха по системам ПВО и другим объектам.

Как сообщало ИА REGNUM, тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) большой продолжительности полёта «Сириус» в мае текущего года впервые поднимется в воздух.

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