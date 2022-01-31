Кемерово, 31 января, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В Кемеровской области уже продолжительное время наблюдается зимняя солнечная погода без ветра и существенных осадков. При этом очень заметен суточный ход температур — изменение температуры воздуха в течение суток, сообщил региональный гидрометцентр.

burs70 Мороз

«Так, за прошедшие выходные в Кемеровской области разница между максимумом и минимумом температур местами составляла более 20 градусов», — уточнили синоптики. — Например, на метеостанции в посёлке Кондома зафиксирована минимальная температура воздуха ночью 29 — 30 января в пределах — 25 ºС, а днем 30 января столбики термометров повысились до максимальных отметок — 4 ºС, затем в следующую ночь с 30 на 31 января понизились до — 25,8 ºС. Тем самым разница составила почти 22 градуса. В воскресенье, 30 января по области температура повышалась до −4…−6ºС, а ночи были морозными».

По прогнозам, в ближайшие дни существенных изменений в погоде не ожидается, сохранится морозная погода с разницей температур.