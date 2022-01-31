Кострома, , 14:48 — REGNUM Дополнительные средства на строительство вольеров и увеличение количества бригад по отлову будут выделены костромскому Центру передержки животных до 1 мая 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель главы администрации города Анатолий Кошкин.

Собака в приюте ЦПЖ Центр передержки животных в Костроме

Напомним, вопрос об увеличении финансирования муниципального учреждения поднимался в конце 2021 года. Центр, выполняющий функции отлова, стерилизации и чипизации животных, а также пожизненного содержания больных и агрессивных особей в приюте, испытывает серьёзную нагрузку. При максимальной вместимости в 65 животных в центре содержатся около 140 кошек и собак. Цифра приводится без учёта четвероногих, направляемых на карантин, операции и реабилитацию после отлова. По словам работников учреждения, нагрузка может превышать стандарты в 3,5 раза.

Кроме этого, отловом собак и кошек во всей области на данный момент занимаются лишь две бригады, в каждой из которых есть один специалист и один водитель. За счёт выделения 4,5 млн рублей Центр наймёт ещё две команды по отлову. Кроме работы по заявкам они будут объезжать общественные территории и изолировать беспризорных собак и животных, находящихся на самовыгуле.

Кроме этого, до конца года центру планируют выделить дополнительный земельный участок, на котором будут построены вольеры и теплое помещение для содержания собак и кошек после операций. Вместимость приюта расширится до 135 мест.

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