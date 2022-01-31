Берлин, , 14:37 — REGNUM Германия может ввести антироссийские санкции только в случае, если будет нарушена территориальная неприкосновенность Украины. Об этом официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил на брифинге.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он ответил на вопрос о том, привязаны ли западные санкции к так называемой «агрессии» против Украины или они должны быть превентивными. По словам Хебештрайта, правительство ФРГ придерживается очень ясной позиции: санкции не могут быть введены при отсутствии конфликта между Москвой и Киевом.

«В случае нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины будут предприняты жёсткие и ясные меры, санкции являются такими мерами», — сказал представитель германского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек предупредил о негативном влиянии на немецкую экономику любых возможных антироссийских санкций.

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