Калуга, , 15:16 — REGNUM До пяти лет лишения свободы грозит 23-летнему водителю, который в Калуге на пешеходном переходе сбил двух подростков. Об этом 31 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

В Калуге отмечен всплеск ДТП с пешеходами Гибдд.рф/r/40

В суд направлено уголовное дело в отношении водителя, совершившего смертельное ДТП. В центре Калуги, приближаясь на автомобиле к перекрестку улиц Московской и Либкнехта, на красный сигнал светофора водитель не остановился и не уступил дорогу двум пешеходам, переходившим дорогу.

В результате дорожного происшествия 18-летнему подростку причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, второй 17-летний юноша получил травмы, не совместимые с жизнью.

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