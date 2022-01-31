Калуга, 31 января, 2022, 15:16 — ИА Регнум. До пяти лет лишения свободы грозит 23-летнему водителю, который в Калуге на пешеходном переходе сбил двух подростков. Об этом 31 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Гибдд.рф/r/40 В Калуге отмечен всплеск ДТП с пешеходами

В суд направлено уголовное дело в отношении водителя, совершившего смертельное ДТП. В центре Калуги, приближаясь на автомобиле к перекрестку улиц Московской и Либкнехта, на красный сигнал светофора водитель не остановился и не уступил дорогу двум пешеходам, переходившим дорогу.

В результате дорожного происшествия 18-летнему подростку причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, второй 17-летний юноша получил травмы, не совместимые с жизнью.