Оренбург, 31 января, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Ленинский райсуд Оренбурга 31 января вынес приговор по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере адвокатом и бизнесменом. Они обманули орского предпринимателя, убедив в необходимости передать им 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

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По данным СУ СКР по региону, злоумышленники предложили за 5 млн рублей решить вопрос о непривлечении к уголовной ответственности за совершение преступления по якобы возбужденному уголовному делу.

Известно, что обвиняемый в преступлении бизнесмен ранее являлся сотрудником СУ СКР.

Приговором суда председателю коллегии адвокатов назначено три года лишения свободы с отбыванием срока колонии общего режима и штраф в размере 150 тысяч рублей. Также мужчина лишен права заниматься адвокатской деятельностью. Предприниматели приговорён к двум годам и десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в 100 тыс. рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

В рамках уголовного дела для обеспечения исполнения приговора суда по ходатайству следователя наложен арест на имущество фигурантов.