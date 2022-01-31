Москва, , 14:27 — REGNUM Во время пребывания на зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года у президента России Владимира Путина не запланировано новых двусторонних встреч, как и у его коллеги из Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом 31 января рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Очень строгие ковидные ограничения, причем даже связанные с перемещениями гостей церемонии открытия. Поэтому им будет весьма непросто встретиться друг с другом», — сказал он в ответ на вопрос о том, могут ли президенты России и Казахстана пообщаться на полях церемонии открытия Игр.

Также представитель Кремля уточнил, что это является еще боле актуальным из-за остающейся достаточно напряженной ситуацией с пандемией коронавируса.

«Никаких двусторонних встреч сейчас (у Путина) в планах нет», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин даст оценку ответам США и НАТО о гарантиях безопасности, когда посчитает нужным.