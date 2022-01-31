Ульяновск, , 14:25 — REGNUM В Ульяновской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает управление МЧС.

Яблоки в снегу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным ведомства, ночью и днём 1 февраля на дорогах ожидается гололедица. В связи с этим в регионе объявлен «жёлтый» уровень опасности, который означает, что стихия потенциально опасна.

По данным ульяновского центра по гидрометеорологии, ночью 1 февраля в регионе ожидается облачная погода, местами — небольшой снег с порывами южного ветра до 14 метров в секунду при температуре воздуха 0…-5 градусов мороза. Днём 1 февраля прогнозируется местами мокрый снег, потеплеет до −4…+1 градуса. На дорогах — гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, за выходные дни, 29 — 30 января с дорог Ульяновска вывезено 472 самосвала снега. Днём 31 января вывозился снега с проспекта Столыпина, остановок и пешеходных переходах на проспекте 50-летия ВЛКСМ, улицах Октябрьской, Полбина, Промышленной, Станкостроителей, Урицкого и Орлова.