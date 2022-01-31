Омск, , 14:23 — REGNUM В Ленинском округе Омска с днём рождения поздравили участника Великой Отечественной войны Анатолия Ивановича Береснева. Как сообщили ИА REGNUM 31 января в мэрии города, накануне ветерану исполнилось 96 лет.

Букет цветов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Он ушёл на фронт в ноябре 1944 года. Служил связистом-линейщиком на 2-м Белорусском фронте. Победу встретил на острове Рюген в Германии. Был демобилизован осенью 1946 года.

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За трудовую доблесть» и другими.

Специалисты администрации Ленинского округа Омска вручили Анатолию Ивановичу памятный адрес и цветы.

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