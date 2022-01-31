Кемерово, 31 января, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Кемерове с 18:00 (время местное) сегодня, 31 января, до 18:00 (время местное) 2 февраля сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«Объявляются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности», — говорится в прогнозе.

На этот же период режим «чёрного неба» вводится на территории Новокузнецка и Прокопьевска. В этих городах продолжаются НМУ второй степени опасности.