Лас-Вегас, США, 31 января, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Главной причиной отмены шоу певицы Адель в Лас-Вегасе (США) стали напряжённые отношения с её возлюбленным Ричем Полом. Об этом 31 пишет The Sun.

Скриншот с YouTube Певица Адель

По данным издания, певица во время подготовки к шоу «кричала и рыдала», а также покидала репетиции, чтобы ответить на звонки Пола. «Они почти не виделись в начале месяца, потому что он уезжал на работу, а она пыталась сосредоточиться на шоу в Вегасе», — объяснил инсайдер The Sun.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, певица Адель отменила своё выступление в Лас-Вегасе за сутки до его начала. По словам певицы, причиной этого стал коронавирус, однако организаторы концерта утверждали, что артистка не знала, как должно выглядеть шоу, а также была постоянно недовольна его подготовкой.