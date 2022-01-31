Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM Студентов Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (СЗИУ РАНХиГС) отправили до 20 февраля на дистанционное обучение из-за плохой эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Об этом 31 января ИА REGNUM сообщила начальник учебно-методического управления вуза Анна Шматко.

Дистанционное обучение Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

По ее словам, в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге с 27 января СЗИУ РАНХиГС временно перешел полностью в дистанционный формат обучения сроком до 20 февраля 2022 года.

«Сессия проходила в смешанном формате, студенты заочной и очно-заочной форм сдавали экзамены полностью дистанционно. Иногородним и иностранным студентам рекомендовано оставаться в местах их проживания», — уточнила собеседница агентства.

В настоящий момент студенты направляются на практику в те организации, которые еще принимают практикантов, также прохождение практики организовано в лабораториях института.

«У студентов высшего образования начались каникулы, которые продлятся до 8−10 февраля, а студенты среднего профессионального образования приступили к обучению во втором семестре с 12 января 2022 года и, так как более 50% студентов СПО младше 18 лет, перевод обучения в дистанционный формат был важен для безопасности», — подытожила Анна Шматко.

Отметим, ранее ИА REGNUM сообщало, что в связи с увеличением числа заражений новым штаммом коронавируса «Омикрон» многие вузы Санкт-Петербурга переводят студентов на дистанционное обучение.

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