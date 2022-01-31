Стокгольм, 31 января, 2022, 19:53 — ИА Регнум. К 2025 году правительство Швеции планирует потратить на оборонные нужды порядка девяти миллиардов евро, что ознаменует удвоение ассигнований за последние 10 лет. Однако исследователь Магнус Кристианссон, старший преподаватель Шведского колледжа национальной обороны, считает, что шведские военные готовятся к боевым действиям в условиях хорошей видимости и сопутствующей погоды, что может стать роковым фактором. Об этом он 31 января рассказал в эфире телеканала SVT.

Óglaigh na hÉireann Армия Швеции

Напомним, 30 лет назад значительные части вооруженных сил Швеции были просто демонтированы после окончания холодной войны, поскольку казалось, что новая, демократическая Россия не будет лелеять реваншистских надежд. Однако с течением времени это оказалось не так, что побудило правительство Швеции начать увеличивать расходы на оборону.

Сегодня главная стратегия Швеции в случае начала военных действий на ее территории вследствие агрессии заключается в том, что страна должна как можно дольше продержаться до тех пор, пока не придет «помощь извне».

«Обороноспособность Швеции сегодня не рассчитана на ведения боевых действий в условиях штормовой погоды. Все исходят из того, что погода будет благосклонной, а военные операции будут вестись с условием того, что Швеция будет решать сама, в каких из них участвовать», — рассказал старший преподаватель Шведского колледжа национальной обороны Магнус Кристианссон.