Лондон, , 14:27 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен призвать президента России Владимира Путина ослабить напряжённость на российско-украинской границе. Об этом британский политик заявил журналистам после посещения порта Тилбери близ Лондона.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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Джонсон запланировал телефонный разговор с российским лидером на этой неделе. По его словам, абсолютной катастрофой для мира и в первую очередь для России обернётся «любое вторжение на Украину» за пределы территорий, которые РФ «уже захватила» в 2014 году.

«Как я уже говорил, я собираюсь сказать президенту Путину, что нам всем необходимо отойти от края [войны]. Я думаю, что России нужно отойти от края», — подчеркнул Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в канцелярии главы британского правительства проинформировали о намерении Джонсона призвать Путина к дипломатическому диалогу по теме Украины. Власти России, напомним, не раз опровергали какие-либо агрессивные намерения в отношении Украины, приписываемые Москве Западом.

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