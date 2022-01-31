Йошкар-Ола, 31 января, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 31 января лечение получают 747 пациентов, из них у 443 граждан подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустые койки

В том числе, у 628 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 638 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 104 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, 15 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики был госпитализирован 71 человек, выписаны 35 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 января выздоровели с начала пандемии 28 398 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 25 жителей республики. Всего в республике за время эпидемии подтвердили 32 494 случая заражения коронавирусом, из них 292 — за последние сутки.

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