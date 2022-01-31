Казань, 31 января, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Ночью и днем 1 февраля в Татарии ожидаются метель с ухудшением видимости до 1−2 км и сильный южный ветер порывами до 15−18 м/с. Об ухудшении погодных условий сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Пасмурная погода

В течение суток, 1 февраля, в республике ожидается снег, мокрый снег, местами вероятна метель, гололед. Ветер южный умеренный до сильного, местами порывы ветра достигнут 15−18 м/с. Температура воздуха ночью составит 3−8 градусов ниже ноля, днем от —3 °C до +1°C. На дорогах гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности введен на территории 25 муниципалитетов Краснодарского края в связи с сильными осадками и активным таянием снега.

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