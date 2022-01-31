Тобрук, Ливия, , 14:23 — REGNUM Депутаты международно-признанного парламента Ливии в Триполи и представители альтернативного правительства Ливии в Тобруке начали работу по формированию единого временного правительства страны. Об этом сообщает CanatFebrayr.

Эмблема Палаты депутатов Ливии

По данным журналистов, делегаты из Триполи прибыли в Тобрук утром 31 января. Однако, в первой совместной сессии приняли участие всего 70 депутатов из 86, необходимых для кворума. В то же время, для формирования правительства необходимы голоса 120 депутатов.

Отмечается, что из 70 собравшихся как минимум 60 человек одобрили кандидатуру бывшего министра внутренних дел Ливии Фатхи Башаги, претендующего на должность главы правительства.

Кандидатура Башаги не устраивает представителей ливийского правительства в Тобруке, которые бойкотируют совместные заседания парламента.