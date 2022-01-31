Кабул, , 14:18 — REGNUM Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Файзабад, административном центре афганской провинции Бадахшан, сообщили, что вещание радиостанции «Хариме Зан» (дословно «Конфиденциальность женщин», можно перевести как «Женские секреты») возобновилось после шестимесячного перерыва.

Радио Иван Шилов © ИА REGNUM

На видео церемонии возобновления работы радио, опубликованном СМИ, близкими к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не видно ни одной женщины. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

«Репортёры без границ» и Ассоциация независимых журналистов Афганистана недавно заявили в совместном отчёте, что после захвата Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 80% женщин-журналистов в Афганистане потеряли работу, а более 150 СМИ были закрыты.

Должностные лица департамента информации и культуры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бадахшане говорят, что они поддерживают средства массовой информации, которые не действуют против религиозных ценностей.