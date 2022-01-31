Кабул, 31 января, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Файзабад, административном центре афганской провинции Бадахшан, сообщили, что вещание радиостанции «Хариме Зан» (дословно «Конфиденциальность женщин», можно перевести как «Женские секреты») возобновилось после шестимесячного перерыва.

Иван Шилов ИА REGNUM Радио

На видео церемонии возобновления работы радио, опубликованном СМИ, близкими к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не видно ни одной женщины. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

«Репортёры без границ» и Ассоциация независимых журналистов Афганистана недавно заявили в совместном отчёте, что после захвата Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 80% женщин-журналистов в Афганистане потеряли работу, а более 150 СМИ были закрыты.

Должностные лица департамента информации и культуры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бадахшане говорят, что они поддерживают средства массовой информации, которые не действуют против религиозных ценностей.