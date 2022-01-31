Сеул, , 14:17 — REGNUM Большая часть спортивной делегации Южной Кореи прибыла в Пекин 31 января, сообщает Yonhap News.

Олимпийские игры Department for Communities and Local Government

Согласно опубликованным данным, в Китай прибыли команды по конькобежному спорту, биатлону, бобслею и скелетону. В общей сложности в Пекин прибыл 41 спортсмен и 30 официальных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в предстоящих Олимпийских Играх, которые пройдут в китайской столице с 4 по 20 февраля, примут участие 64 южнокорейских спортсмена.

«Мы надеемся, что все наши спортсмены останутся здоровыми, и что соотечественники будут поддерживать их на протяжении всей Олимпиады», — сообщил журналистам президент Корейского спортивного и олимпийского комитета Ли Ги Хын перед вылетом в Пекин.

Ранее в Пекин вылетели команды по лыжным гонкам, санному спорту и шорт-треку.