Уфа, 31 января, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Кировский районный суд г. Уфы приостановит свою работу с 1 по 9 февраля 2022 года из-за большого количества заболевших COVID-19 сотрудников. Об этом 31 января сообщает пресс-служба этого суда на своей странице в социальной сети.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области В суде

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«В связи с большим количеством заболевших сотрудников суда новой коронавирусной инфекцией, руководствуясь письмом Судебного департамента РФ ( от 25.01.2022 года исх NСД-АГ/59) Кировский районный суд г. Уфы приостанавливает свою работу на период с 01 февраля 2022 года по 09 февраля 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сведения о судебных заседаниях участникам процесса будут сообщены дополнительно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии 25 школ перевели на карантин из-за коронавируса.