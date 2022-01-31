Тбилиси, 31 января 2022, 14:14 — REGNUM Реальный рост ВВП Грузии в декабре 2021 года был на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом 31 января 2022 года сообщает Национальная служба статистики (Грузстат).
По данным ведомства, общий рост ВВП за весь прошедший год составил 10,6%. Рост был в перерабатывающей промышленности, сфере услуг логистики, торговле, гостинично-ресторанном бизнесе, сфере услуг ЖКХ, секторе недвижимости, искусстве, а также в области развлечения и отдыха. Строительный сектор по итогам года показал спад.
Сообщается, что экспорт товаров из Грузии в 2021 году составил $4,2 млрд, что на 26,9% больше, чем за 2020 год. Ввезли в страну продукции на $10,1 млрд, что на 25,1% больше показателя предыдущего года.
Напомним, в течение первого квартала 2021 года ВВП Грузии снижался по сравнению с показателями предыдущего года. В апреле экономика страны начала бурно расти. В Нацбанке Грузии это объяснили большим объёмом продажи полезных ископаемых в Китай, а также вина и минеральной воды в Россию.