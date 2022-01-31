Тбилиси, , 14:14 — REGNUM Реальный рост ВВП Грузии в декабре 2021 года был на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом 31 января 2022 года сообщает Национальная служба статистики (Грузстат).

Рост экономики Peggy Marco

По данным ведомства, общий рост ВВП за весь прошедший год составил 10,6%. Рост был в перерабатывающей промышленности, сфере услуг логистики, торговле, гостинично-ресторанном бизнесе, сфере услуг ЖКХ, секторе недвижимости, искусстве, а также в области развлечения и отдыха. Строительный сектор по итогам года показал спад.

Сообщается, что экспорт товаров из Грузии в 2021 году составил $4,2 млрд, что на 26,9% больше, чем за 2020 год. Ввезли в страну продукции на $10,1 млрд, что на 25,1% больше показателя предыдущего года.

Напомним, в течение первого квартала 2021 года ВВП Грузии снижался по сравнению с показателями предыдущего года. В апреле экономика страны начала бурно расти. В Нацбанке Грузии это объяснили большим объёмом продажи полезных ископаемых в Китай, а также вина и минеральной воды в Россию.